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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Прикарпатье

Пятница, 9 апреля 2021, 19:14

С 10 апреля в Ивано-Франковской области снимаются ограничения на высадку и посадку пассажиров, в регион также начнут продавать билеты.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Поскольку область перешла с "красной" в "желтую" зону, поэтому "Укрзализныця" может возобновить продажу билетов в регион и снять все другие ограничения.

В то же время, касательно "красной" Харьковской области, то там перевозчик пока не вводит никаких ограничений. Предложения по перевозкам в регионе "Укрзализныця", Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения могут предоставить в течение недели.

Что предшествовало: На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести "красный" уровень епиднебезпекы в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяИвано-Франковская область


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