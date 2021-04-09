"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Прикарпатье

С 10 апреля в Ивано-Франковской области снимаются ограничения на высадку и посадку пассажиров, в регион также начнут продавать билеты.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Поскольку область перешла с "красной" в "желтую" зону, поэтому "Укрзализныця" может возобновить продажу билетов в регион и снять все другие ограничения.

В то же время, касательно "красной" Харьковской области, то там перевозчик пока не вводит никаких ограничений. Предложения по перевозкам в регионе "Укрзализныця", Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения могут предоставить в течение недели.

Что предшествовало: На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести "красный" уровень епиднебезпекы в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.