Судья КС Слиденко борется за то, чтобы его не выселили из Конча-Заспы

Киевский апелляционный суд запретил выселять судью Конституционного суда Игоря Слиденко и его семью из Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами, пока Голосеевский райсуд не вынесет решение по его иску о проживании там.

Источник: постановление коллегии судей Киевского апелляционного суда от 16 марта 2021 года

Детали: Судья Конституционного суда Игорь Слиденко был докладчиком и автором скандально известного решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.

Судя по постановлению Киевского апелляционного суда, в ноябре Дом отдыха ГУД "Конча-Заспа" решил то ли переселить Слиденко с семьей, то вообще выселить. Отмечается, что в то время семья ждала третьего ребенка (младенец уже родился).

18 ноября 2020 года судье Слиденко сообщили, что он должен освободить комнату в пансионате №2, договор на пользование которым был заключен 28 февраля 2019 года. 24 ноября служебный автомобиль, который принадлежит Конституционному суду Украины, не пустили на территорию Дома отдыха "Конча-Заспа".

3 декабря Голосеевский райсуд Киева удовлетворил заявление Слиденко об обеспечении иска к Дому отдыха "до предъявления искового заявления" об устранении препятствий в пользовании комнатой. Голосеевский суд запретил выселять Слиденко, передавать его комнату кому-то другому или ограничивать доступ судьи и его семьи на территорию дома отдыха для проживания.

Однако представитель Дома отдыха "Конча-Заспа" Анна Онофрийчук подала апелляционную жалобу – и 16 апреля ее частично удовлетворили.

Слиденко заявлял, что планирует подавать иск, а если его семью выселят из жилья и кого-то туда заселят, то выполнить решение суда будет сложно или невозможно.

В "Конча-Заспе" же утверждают, что договор предусматривает, что споры решаются путем переговоров между сторонами, однако судья КС "отклонил предложения Дома отдыха по изменению пансионата с равнозначными номерами, что свидетельствует о его нежелании принимать участие в переговорах с администрацией Дома отдыха" .

Там также считают, что Голосеевский суд своими запретами вмешивается в хозяйственную деятельность Дома отдыха.

Заслушав сторон, апелляционный суд оставил решение Голосеевского райсуда в силе, но добавил к запретам (на выселение и недопуск Слиденко, на передачу его комнаты кому-то другому) слова о том, что они действуют "до вступления решения по делу в законную силу".

Напомним: В январе 2021 года глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иски в Голосеевский райсуд Киева из-за лишения его государственной охраны и из-за выселения его с территории дач в "Конча-Заспе".

Судья КС Игорь Слиденко 30 октября заявлял, что из Офиса президента на него давили – и он написал заявление об отставке, а в январе говорил, что давление из Офиса Владимира Зеленского продолжается – и он планирует покинуть Украину.

В начале ноября Слиденко пугал президента Владимира Зеленского войной и тюрьмой из-за намерения главы государства распустить КС.