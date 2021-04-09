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Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Луганского – ООС

Пятница, 9 апреля 2021, 19:41
Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Луганского – ООС

С начала этих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов".

Детали: Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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