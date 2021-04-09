Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Луганского – ООС
Пятница, 9 апреля 2021, 19:41
С начала этих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов".
Детали: Боевых потерь среди военнослужащих нет.
Напомним:
- Вооруженные формирования России и ее наемники начали оборудовать новые оборонительные позиции в сторону линии разграничения в Донбассе.
Украинская правда