Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Луганского – ООС

С начала этих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов".

Детали: Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Напомним: