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ЕС хочет купить дополнительные 1,8 млрд доз вакцин Pfizer/Biontech - СМИ

Пятница, 9 апреля 2021, 19:56

Европейская комиссия добивается одобрения от правительств ЕС для начала переговоров с Pfizer/BioNTech о закупке до 1,8 миллиарда доз их вакцин против COVID-19, которые могут быть доставлены в 2022 и 2023 годах.

Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Ранее в пятницу немецкая ежедневная газета Die Welt сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время подпишет контракт на закупку до 1,8 миллиарда доз, но не сообщила, с какой компанией.

Официальный представитель ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что руководство ЕС решило обратиться к Pfizer/BioNTech, и правительства ЕС поддержали план, хотя окончательного "да" еще не дали.

Отдельно представитель Еврокомиссии подтвердил, что руководство ЕС уже определило одного поставщика, производителя мРНК-вакцин, но отказался комментировать, к какой компании будут обращаться для заключения контракта.

"Если представится возможность, Pfizer и BioNTech готовы поставить в Европу сотни миллионов доз вакцин против COVID в 2022 и 2023 годах, произведенных на наших предприятиях в Европе", - прокомментировал представитель Pfizer.

По его словам, обе компании могут выработать более 3 миллиардов доз вакцины в 2022 году.

Pfizer/BioNTech и Moderna уже поставляют в ЕС вакцины мРНК, а немецкая биотехнологическая компания CureVac добивается одобрения в ЕС своей вакцины мРНК.

Темы: вакцинацияЕвропа


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