Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС хочет купить дополнительные 1,8 млрд доз вакцин Pfizer/Biontech - СМИ

Пятница, 9 апреля 2021, 19:56

Европейская комиссия добивается одобрения от правительств ЕС для начала переговоров с Pfizer/BioNTech о закупке до 1,8 миллиарда доз их вакцин против COVID-19, которые могут быть доставлены в 2022 и 2023 годах.

Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Ранее в пятницу немецкая ежедневная газета Die Welt сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время подпишет контракт на закупку до 1,8 миллиарда доз, но не сообщила, с какой компанией.

Официальный представитель ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что руководство ЕС решило обратиться к Pfizer/BioNTech, и правительства ЕС поддержали план, хотя окончательного "да" еще не дали.

Отдельно представитель Еврокомиссии подтвердил, что руководство ЕС уже определило одного поставщика, производителя мРНК-вакцин, но отказался комментировать, к какой компании будут обращаться для заключения контракта.

"Если представится возможность, Pfizer и BioNTech готовы поставить в Европу сотни миллионов доз вакцин против COVID в 2022 и 2023 годах, произведенных на наших предприятиях в Европе", - прокомментировал представитель Pfizer.

По его словам, обе компании могут выработать более 3 миллиардов доз вакцины в 2022 году.

Pfizer/BioNTech и Moderna уже поставляют в ЕС вакцины мРНК, а немецкая биотехнологическая компания CureVac добивается одобрения в ЕС своей вакцины мРНК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: