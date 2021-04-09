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Зрители смогут посетить матчи Евро-2020

Пятница, 9 апреля 2021, 21:58

Матчи Евро-2020, которые перенесли на 2021 из-за пандемии, пройдут со зрителями на трибунах.

Источник: UEFA.com, Sportarena

Детали: Принимать футбольные команды будут стадионы Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона и Санкт-Петербурга. Относительно того, будут ли матче в Бильбао, Дублине, Мюнхене и Риме станет известно до 19 апреля.

В частности, на стадионы Амстердама, Бухареста, Глазго и Копенгагена пустят от 25% до 33% болельщиков. Столица Великобритании заявила, что может разместить 25% зрителей на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.

Санкт-Петербург и Баку смогут заполнить 50% мест. В то же время, Будапешт планирует разрешить на 100% заполнить трибуны.

Сборная Украины сыграет два матча группового этапа в столице Румынии. Наши игроки будут бороться за место с командами Северной Македонии и Австрии. Также Украина 13 июня будет играть против Нидерландов в Амстердаме.

Евро-2020 проведут с 11 июня по 11 июля.

Темы: футбол


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