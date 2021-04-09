Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зрители смогут посетить матчи Евро-2020

Пятница, 9 апреля 2021, 21:58
Зрители смогут посетить матчи Евро-2020

Матчи Евро-2020, которые перенесли на 2021 из-за пандемии, пройдут со зрителями на трибунах.

Источник: UEFA.com, Sportarena

Детали: Принимать футбольные команды будут стадионы Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона и Санкт-Петербурга. Относительно того, будут ли матче в Бильбао, Дублине, Мюнхене и Риме станет известно до 19 апреля.

В частности, на стадионы Амстердама, Бухареста, Глазго и Копенгагена пустят от 25% до 33% болельщиков. Столица Великобритании заявила, что может разместить 25% зрителей на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.

Санкт-Петербург и Баку смогут заполнить 50% мест. В то же время, Будапешт планирует разрешить на 100% заполнить трибуны.

Сборная Украины сыграет два матча группового этапа в столице Румынии. Наши игроки будут бороться за место с командами Северной Македонии и Австрии. Также Украина 13 июня будет играть против Нидерландов в Амстердаме.

Евро-2020 проведут с 11 июня по 11 июля.

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
футбол
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: