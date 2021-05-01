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ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных к экстренному использования

Суббота, 1 мая 2021, 01:43
ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных к экстренному использования

Всемирная организация здравоохранения перечислила эффективность вакцины против коронавируса Moderna, которую рекомендует для экстренного использования.

Источник: AFP, Reuters

Дословно заявление ВОЗ: "Цель этого решения заключается в том, чтобы как можно быстрее сделать доступными лекарства, вакцины и диагностику для решения чрезвычайной ситуации".

Детали: Помощник генерального директора ВОЗ Мариангела Симао заявила в пятницу, что важно иметь больше вакцин против ковиду в связи с проблемами их поставки, в том числе из Индии - из-за вспышки коронавируса.

Это позволит распределить вакцину по системе COVAX.

Предыстория:

  • Компания Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, которая никогда не выпускала продукцию, получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных, которые являются нормой при разработке вакцин.
  • Компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, которая должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.
  • Американская компания Moderna немного снизила показатель эффективности разработанной ею вакцины от коронавируса после третьей фазы исследований.

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Темы: вакцинациякоронавирус
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