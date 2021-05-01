ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных к экстренному использования

Всемирная организация здравоохранения перечислила эффективность вакцины против коронавируса Moderna, которую рекомендует для экстренного использования.

Источник: AFP, Reuters

Дословно заявление ВОЗ: "Цель этого решения заключается в том, чтобы как можно быстрее сделать доступными лекарства, вакцины и диагностику для решения чрезвычайной ситуации".

Детали: Помощник генерального директора ВОЗ Мариангела Симао заявила в пятницу, что важно иметь больше вакцин против ковиду в связи с проблемами их поставки, в том числе из Индии - из-за вспышки коронавируса.

Это позволит распределить вакцину по системе COVAX.

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