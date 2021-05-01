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США вводят ограничения на путешествия с Индии

Суббота, 1 мая 2021, 02:38

С 4 мая Соединенные Штаты ограничивают поездки из Индии из-за вспышки коронавируса.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Эти ограничения будут действовать в связи с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и распространением многочисленных штаммов".

Детали: Решение администрации президента США Джо Байдена принято на основе рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ожидается, что эти ограничения не коснутся американских граждан, которые возвращаются на родину.

Напомним: На Индию приходится более трети всех новых больных коронавирусом.

За сутки 29 апреля в Индии зафиксировали более 386 000 новых заражений.

Темы: СШАИндиякоронавирус


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