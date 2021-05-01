Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открыты – Госдеп

Суббота, 1 мая 2021, 04:41
США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открыты – Госдеп

Представитель Госдепа заявил, что администрация Байдена хочет, чтобы Украина могла работать в соответствии со стандартами для претендентов на вступление в НАТО.

Источник: И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты "безусловно, стремятся, чтобы такое государство как Украина могла работать в соответствии с этими стандартами".

Рикер напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с НАТО, а также имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, обеспечивает целый ряд преференций.

Многое из этого, указал представитель Госдепа, предусматривает последовательное выполнение Украиной глубоких и всесторонних реформ.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украине. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной - ред.) Во всех этих сферах", - подчеркнул Рикер.

Напомним: Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей 1 ноября 2019 года.

В начале мая 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова присоединиться к программе.

Североатлантический совет в июне 2020 года признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Темы: УкраинаСШАНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Украина
Vittoria mutilata и украинская победа
Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии
Из-за угроз России возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень трудно" – Блинкен
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: