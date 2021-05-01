США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открыты – Госдеп

Представитель Госдепа заявил, что администрация Байдена хочет, чтобы Украина могла работать в соответствии со стандартами для претендентов на вступление в НАТО.

Источник: И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты "безусловно, стремятся, чтобы такое государство как Украина могла работать в соответствии с этими стандартами".

Рикер напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с НАТО, а также имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, обеспечивает целый ряд преференций.

Многое из этого, указал представитель Госдепа, предусматривает последовательное выполнение Украиной глубоких и всесторонних реформ.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украине. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной - ред.) Во всех этих сферах", - подчеркнул Рикер.

Напомним: Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей 1 ноября 2019 года.

В начале мая 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова присоединиться к программе.

Североатлантический совет в июне 2020 года признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.