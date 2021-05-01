В субботу в результате пожара в больнице для больных с COVID-19 на западе Индии погибло 18 пациентов, в то время как страна установила очередной мировой антирекорд - более 400 тысяч выявленных больных в сутки.

Источник: AP

Детали: Пожар произошел в Welfare Hospital в городе Бхаруч в штате Гуджарат.

По данным полиции, загорание возникло в отделении COVID-19 на первом этаже, огонь был потушен в течение часа. Причина выясняется.

31 пациент был спасен работниками больницы и пожарными, их состояние стабильно. Восемнадцать человек погибли в результате пожара и дыма, прежде чем спасатели смогли добраться до них.

23 апреля в районе Вирар на окраине Мумбаи в результате пожара в отделении интенсивной терапии погибли 13 пациентов с COVID-19.

В субботу Индия установила еще один ежедневный мировой рекорд с 401 993 новыми случаями, их общее число превысило 19,1 миллиона.