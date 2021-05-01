В Индии из-за пожара в COVID-больнице погибло 18 пациентов
В субботу в результате пожара в больнице для больных с COVID-19 на западе Индии погибло 18 пациентов.
Источник: AP
Детали: Пожар произошел в Welfare Hospital в городе Бхаруч в штате Гуджарат.
По данным полиции, загорание возникло в отделении COVID-19 на первом этаже, огонь был потушен в течение часа. Причина выясняется.
31 пациент был спасен работниками больницы и пожарными, их состояние стабильно. Восемнадцать человек погибли в результате пожара и дыма, прежде чем спасатели смогли добраться до них.
23 апреля в районе Вирар на окраине Мумбаи в результате пожара в отделении интенсивной терапии погибли 13 пациентов с COVID-19.
В субботу Индия установила еще один ежедневный мировой рекорд с 401 993 новыми случаями, их общее число превысило 19,1 миллиона.