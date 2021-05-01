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В Индии из-за пожара в COVID-больнице погибло 18 пациентов

Суббота, 1 мая 2021, 10:46
NIRNAY KAPOOR/TWITTER

В субботу в результате пожара в больнице для больных с COVID-19 на западе Индии погибло 18 пациентов.

Источник: AP

Детали: Пожар произошел в Welfare Hospital в городе Бхаруч в штате Гуджарат.

По данным полиции, загорание возникло в отделении COVID-19 на первом этаже, огонь был потушен в течение часа. Причина выясняется.

31 пациент был спасен работниками больницы и пожарными, их состояние стабильно. Восемнадцать человек погибли в результате пожара и дыма, прежде чем спасатели смогли добраться до них.

23 апреля в районе Вирар на окраине Мумбаи в результате пожара в отделении интенсивной терапии погибли 13 пациентов с COVID-19.

В субботу Индия установила еще один ежедневный мировой рекорд с 401 993 новыми случаями, их общее число превысило 19,1 миллиона.

Темы: Индиякоронавирус


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