Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия осудила необоснованные санкции РФ против граждан ЕС

Суббота, 1 мая 2021, 11:49
Германия осудила необоснованные санкции РФ против граждан ЕС

В МИД Германии осудили решение России запретить въезд в страну восьми чиновникам из стран Европейского Союза в отместку за санкции, наложенные ЕС на российских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, меры, принятые Российской Федерацией, по сути беспочвенны", - заявил представитель МИД Германии.

"Они способствуют дальнейшему напряжению отношений с Россией ненужным образом", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

ЕС решительно осудил последние санкции РФ против своих топ-чиновников и обещает на них ответить.

Темы: ГерманиясанкцииЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: