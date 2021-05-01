Германия осудила необоснованные санкции РФ против граждан ЕС

В МИД Германии осудили решение России запретить въезд в страну восьми чиновникам из стран Европейского Союза в отместку за санкции, наложенные ЕС на российских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, меры, принятые Российской Федерацией, по сути беспочвенны", - заявил представитель МИД Германии.

"Они способствуют дальнейшему напряжению отношений с Россией ненужным образом", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

ЕС решительно осудил последние санкции РФ против своих топ-чиновников и обещает на них ответить.