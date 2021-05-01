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Погода на Пасху: до 23 тепла и грозы

Суббота, 1 мая 2021, 13:10

В воскресенье, 2 мая, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

 

Детали: Ночью дожди ожидаются в западных и южных областях. Днем – дожди с грозами во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крыма.

Температура воздуха днем ​​на большей части территории 22-22 градуса тепла, на юге до +23.

В Киеве ночью 2 мая без осадков, днем ​​дождь и гроза. Температура ночью 10-12, днем ​​20-22 градуса тепла.

В понедельник, 3 мая, дожди пройдут по всей Украине, кроме Одесской, Николаевской областей и Крыма. На западе ночью и днем ​​небольшой дождь, на остальной территории возможны грозы.

 

Температура воздуха в западных и центральных областях снизится: на Западе днем ​​10-14 тепла, в центре 15-18.

Вместе с тем, в южных областях ожидается днем ​​20-22 градуса тепла, а на востоке страны – до +24.

В Киеве в понедельник ночью и днем ​​дождь, температура ночью 10-12, днем ​​15-17 градусов тепла.

Украинская правда
Темы: погода


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