Погода на Пасху: до 23 тепла и грозы
В воскресенье, 2 мая, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Ночью дожди ожидаются в западных и южных областях. Днем – дожди с грозами во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крыма.
Температура воздуха днем на большей части территории 22-22 градуса тепла, на юге до +23.
В Киеве ночью 2 мая без осадков, днем дождь и гроза. Температура ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.
В понедельник, 3 мая, дожди пройдут по всей Украине, кроме Одесской, Николаевской областей и Крыма. На западе ночью и днем небольшой дождь, на остальной территории возможны грозы.
Температура воздуха в западных и центральных областях снизится: на Западе днем 10-14 тепла, в центре 15-18.
Вместе с тем, в южных областях ожидается днем 20-22 градуса тепла, а на востоке страны – до +24.
В Киеве в понедельник ночью и днем дождь, температура ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла.