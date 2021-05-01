Греция и еще 6 стран ЕС в мае начнут испытания "паспортов вакцинации" - СМИ

Греция одной из первых стран примет участие в испытаниях "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что путешественники привиты против Covid-19.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на европейского чиновника, передает "Европейская правда".

Чиновник отметил, что страны ЕС были разделены на три группы в зависимости от того, насколько технически они готовы выдавать сертификаты, в то время как ожидается, что испытания начнутся на второй неделе мая.

Кроме Греции, к первой группе относятся Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург. Кипр входит во вторую группу и будет проводить испытания чуть позже.

Зеленый цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает 30 июня, сказал чиновник.

Напомним, в четверг Европарламент согласовал свою переговорную позицию по предложению о получении сертификата для подтверждения права на свободное передвижение в Европе во время пандемии.

Как сообщалось, Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в пределах открытия границ для ряда стран из-за Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания. По словам министра туризма страны, для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержден украинской властью.