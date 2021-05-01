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Теннисист Долгополов завершил спортивную карьеру

Суббота, 1 мая 2021, 15:35
Теннисист Долгополов завершил спортивную карьеру

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении спортивной карьеры.

Источник: Спортарена со ссылкой на Instagram Долгополова

Дословно: "Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру. Это было необыкновенное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет, из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла".

"Дальше я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время отойду, а дальше жизнь покажет. Оставаться ли в публичном поле, я еще не решил".

Что предшествовало: Лучшим показателем Долгополова в мировом рейтинге остается 13-е место, куда он поднялся в январе 2012 года.

На турнирах Большого шлема лучшим результатом украинца является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2011 году.

Долгополов не участвовал в профессиональных матчах с мая 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу на старте турнира в Риме.

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Темы: спорт
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