Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Теннисист Долгополов завершил спортивную карьеру

Суббота, 1 мая 2021, 15:35

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении спортивной карьеры.

Источник: Спортарена со ссылкой на Instagram Долгополова

Дословно: "Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру. Это было необыкновенное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет, из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла".

"Дальше я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время отойду, а дальше жизнь покажет. Оставаться ли в публичном поле, я еще не решил".

Что предшествовало: Лучшим показателем Долгополова в мировом рейтинге остается 13-е место, куда он поднялся в январе 2012 года.

На турнирах Большого шлема лучшим результатом украинца является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2011 году.

Долгополов не участвовал в профессиональных матчах с мая 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу на старте турнира в Риме.

Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина договорилась с Pfizer еще о 10 млн доз в этом году

Киев о санкциях Москвы: еще одно доказательство гибридной агрессии

В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая

Марш в честь СС "Галичина" был заявлен как марш вышиванок – КГГА

Антоненко выплатят компенсацию, если признают невиновным – министр

COVID в Украине: за сутки 351 смерть и почти 15 тысяч выздоровлений

Все новости...
спорт
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу
Украинский нардеп взял бронзу на чемпионате Европы по борьбе
Украинки завоевали шесть медалей на ЧЕ по спортивной борьбе
Последние новости
15:52
Рига считает санкции РФ попыткой давления из-за языковой политики Латвии
15:40
Более 300 тысяч украинцев подали заявки на "карантинные" 8 тысяч
15:35
Теннисист Долгополов завершил спортивную карьеру
15:14
Шмыгаль: к концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тысяч
15:03
Кулеба упрекнул партнеров Украины за мягкую реакцию на российские паспорта в ОРДЛО
14:47
Греция и еще 6 стран ЕС в мае начнут испытания "паспортов вакцинации" - СМИ
14:26
Украина договорилась с Pfizer еще о 10 млн доз в этом году
14:18
За время локдауна в Киеве обнаружили более 10,5 тысяч нарушений
13:39
Киев о санкциях Москвы: еще одно доказательство гибридной агрессии
13:24
Глава Мюнхенской конференции считает необходимой защиту от России в Европе
Все новости...