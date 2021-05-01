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Рига считает санкции РФ попыткой давления из-за языковой политики Латвии

Суббота, 1 мая 2021, 15:52

МИД Латвии осудил российский запрет въезда для двух латвийских чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Латвии.

"Решение Российской Федерации от 30 апреля о запрете въезда в их страну директору Национального языкового центра Марису Балтиньшу и председателю Национального совета электронных средств массовой информации Иварс Аболтиньшу является попыткой давления на Латвию из-за ее национальной языковой и медиа-политики", - говорится в заявлении.

В МИД считают это неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

"Министерство иностранных дел не позволит таким акциям пройти незамеченными", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

ЕС решительно осудил последние санкции РФ против своих топ-чиновников и обещает на них ответить.

Темы: ЛатвиясанкцииРосcия


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