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Ле Пен считает, что ЕС сам виновен в том, что РФ ввела против него санкции

Суббота, 1 мая 2021, 16:47

Французская популистка Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальное объединение" заявила, что санкции России против европейских чиновников являются лишь "формой взаимности" в ответ на санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ouest France.

"С того момента, когда Европейский союз много лет назад ввел меры санкций против российских депутатов, в том числе против спикера Госдумы, неудивительно, что Россия в форме взаимности считает, что лидеры ЕС также не имеют права приезжать на их территорию", - сказала Ле пен.

По ее словам, Россия не является источником персональных санкций, которые были приняты накануне.

"Именно Европейский союз является источником, и эти санкции ЕС в марте является ошибкой", - заявила Марин Ле Пен, которая собирается баллотироваться в президенты 2022 и получившая российский кредит в 2014 году и была принята президентом России Владимиром Путиным во время президентской кампании 2017 года.

ЕС ввел несколько раундов индивидуальных санкций против российских чиновников, участвующих в процессе против российского оппозиционера Алексееве Навального, или лиц, ответственных за нарушения прав человека во время протестов.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

Темы: санкцииРосcияФранция


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