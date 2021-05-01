Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Врач-антивакцинатор умер от коронавируса

Суббота, 1 мая 2021, 17:06
Врач-антивакцинатор умер от коронавируса
Иллюстративное фото, hindustantimes

На днях от коронавируса умер кенийский врач Стивен Каранджа, который был последовательным противником Covid-вакцинации и пропагандировал другие, по его мнению, действенные способы борьбы с болезнью.

Источник: BBC

Прямая речь Каранджи в письме, датированном мартом 2021 года: "Прививки от этого заболевания (Covid - УП) абсолютно не нужны, и это вызывает подозрения по продвижению вакцины".

Детали: Каранджа умер в четверг, 29 апреля. За неделю до этого он был госпитализирован с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Каранджа возглавлял Ассоциацию католических врачей Кении. Он выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина при лечении коронавируса, а также пытался доказать ненужность вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения и другие регуляторы отмечали ложность заявлений врача.

Каранджа своими альтернативными взглядами спровоцировал конфликт с католической церковью. Конференция католических епископов Кении отмежевалась от мнения Каранджи относительно Covid-прививок.

Врач утверждал, что есть медикаменты, которые якобы "были перепрофилированы и эффективно используются для лечения Covid-19".

На разных форумах он выступал за специфические, не признанные медиками методы лечения, в том числе паровые ингаляции и коктейль из лекарств, которые не были одобрены ВОЗ для лечения Covid-19.

Стівен Каранджа
Стивен Каранджа
CitizenGO

Предыстория:

Кениец был активным борцом против прививок в целом, а не только против Covid-вакцинации.

В 2019 он возглавил движение против вакцинации школьниц от рака шейки матки, заявив, что укол против вируса папилломы человека (ВПЧ) якобы не нужен, так как этот вирус поражает только тех, "чей образ жизни содержит безответственное сексуальное поведение". В 2014 году его ассоциация выступила против правительственной компании по вакцинации женщин против столбняка, утверждая, что это якобы была стерилизация, хотя местные органы здравоохранения, ВОЗ и детское агентство ООН Unicef ​​заверяли, что вакцина - безопасна.

В обоих случаях правительство продолжало вакцинацию, но из-за заявлений Каранджи некоторые граждане были запуганы и выступали против прививок.

Врач также был известным борцом против абортов.

Напомним:

  • Кения получила около миллиона доз вакцины в рамках глобальной инициативы Covax. В стране выявлено более 160 тысяч зараженных, коронавирус унес жизни 2707 человек.
  • В марте, после резкой вспышки инфекции, кенийское правительство ввело еще один карантин, ограничив передвижение в ряде регионов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусАфрика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: