Врач-антивакцинатор умер от коронавируса

На днях от коронавируса умер кенийский врач Стивен Каранджа, который был последовательным противником Covid-вакцинации и пропагандировал другие, по его мнению, действенные способы борьбы с болезнью.

Источник: BBC

Прямая речь Каранджи в письме, датированном мартом 2021 года: "Прививки от этого заболевания (Covid - УП) абсолютно не нужны, и это вызывает подозрения по продвижению вакцины".

Детали: Каранджа умер в четверг, 29 апреля. За неделю до этого он был госпитализирован с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Каранджа возглавлял Ассоциацию католических врачей Кении. Он выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина при лечении коронавируса, а также пытался доказать ненужность вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения и другие регуляторы отмечали ложность заявлений врача.

Каранджа своими альтернативными взглядами спровоцировал конфликт с католической церковью. Конференция католических епископов Кении отмежевалась от мнения Каранджи относительно Covid-прививок.

Врач утверждал, что есть медикаменты, которые якобы "были перепрофилированы и эффективно используются для лечения Covid-19".

На разных форумах он выступал за специфические, не признанные медиками методы лечения, в том числе паровые ингаляции и коктейль из лекарств, которые не были одобрены ВОЗ для лечения Covid-19.

Стивен Каранджа CitizenGO

Предыстория:

Кениец был активным борцом против прививок в целом, а не только против Covid-вакцинации.

В 2019 он возглавил движение против вакцинации школьниц от рака шейки матки, заявив, что укол против вируса папилломы человека (ВПЧ) якобы не нужен, так как этот вирус поражает только тех, "чей образ жизни содержит безответственное сексуальное поведение". В 2014 году его ассоциация выступила против правительственной компании по вакцинации женщин против столбняка, утверждая, что это якобы была стерилизация, хотя местные органы здравоохранения, ВОЗ и детское агентство ООН Unicef ​​заверяли, что вакцина - безопасна.

В обоих случаях правительство продолжало вакцинацию, но из-за заявлений Каранджи некоторые граждане были запуганы и выступали против прививок.

Врач также был известным борцом против абортов.

Напомним: