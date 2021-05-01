Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеция вызвала посла РФ

Суббота, 1 мая 2021, 17:23
Швеция вызвала посла РФ

В МИД Швеции вызвали посла РФ после того как Россия ввела санкции против Осы Скотт, председателя шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Мы вызовем российского посла и выразим ему протест", - сказал представитель МИД Швеции Матс Самуэльссон.

"Мы сожалеем, что Россия решила и в дальнейшем ухудшать отношения с ЕС. Мы очень серьезно относимся к ухудшению ситуации с демократией, правами человека и верховенством закона в России", - заявили в МИД Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист осуждает действия России и считает очень агрессивным введения санкций протии отдельного чиновника.

"С моей точки зрения, это абсолютно глупая и неприемлема действие, от которого я полностью дистанциируюсь", - сказал он.

Оса Скотт, протии которой Москва ввела санкции, осенью заявила, что российский оппозиционный политик Алексееве Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом "Новичок".

Темы: Швециядипломатические отношенияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Швеция
На восстановление и реформы в Украине Швеция предусмотрела рекордную сумму
Швеция хочет проанализировать войну РФ против Украины, чтобы укрепить свою оборону
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: