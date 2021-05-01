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Оккупанты летом обложат жителей Крыма новым налогом на имущество

Суббота, 1 мая 2021, 18:54

Российские оккупанты требуют от всех жителей захваченного полуострова, имеющих квартиру, жилой дом, или даже комнату, оплатить новый налог на имущество. Первые такие платежки крымчане получат уже в июле.

Источник: Новости Крыма

Детали: Так называемый "руководитель" УФНС России по Крыму Роман Наздрачев напомнил жителям Крыма, что с 2021 года они уже "обязаны заплатить за недвижимость", которой владеют.

Представитель оккупационных властей добавил, что в среднем за трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров сумма налога составит около 500 рублей в год.

Крымчане начнут получать уведомления о новом налоге от оккупантов с 1 июля – оно придет им либо по почте, либо в "личный кабинет налогоплательщика".

Напомним: 86% россиян стабильно поддерживают захват Крыма Россией.

Темы: КрымоккупацияРосcияналоги


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