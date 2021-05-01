Оккупанты летом обложат жителей Крыма новым налогом на жилье
Российские оккупанты требуют от всех жителей захваченного полуострова, имеющих квартиру, жилой дом, или даже комнату, оплатить новый налог на имущество. Первые такие платежки крымчане получат уже в июле.
Источник: Новости Крыма
Детали: Так называемый "руководитель" УФНС России по Крыму Роман Наздрачев напомнил жителям Крыма, что с 2021 года они уже "обязаны заплатить за недвижимость", которой владеют.
Представитель оккупационных властей добавил, что в среднем за трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров сумма налога составит около 500 рублей в год.
Крымчане начнут получать уведомления о новом налоге от оккупантов с 1 июля – оно придет им либо по почте, либо в "личный кабинет налогоплательщика".
Напомним: 86% россиян стабильно поддерживают захват Крыма Россией.