Премьер-лига: "Динамо" громит "Ворсклу", "Шахтер" победил "Днепр-1"

Киевское "Динамо" в матче 24-го тура уже в статусе чемпиона разгромило на выезде полтавскую "Ворсклу" со счетом 5:1.

Поединок прошел в Полтаве в субботу 1 мая.

Киевляне быстро открыли счет в игре. На шестой минуте после паса от Александра Караваева Виталий Буяльский пробивает голкипера "Ворсклы" - 1:0. На 15-й минуте счет становится 2:0. Буяльский оформил дубль, а ассистировал ему снова Караваев. На 20-й минуте после просмотра ВАС рефери Виктор Копиевский ставит сомнительный 11-метровый удар в ворота "Динамо" за якобы фол Ильи Забарного Руслану Степанюку. С 11-ти метров Владислав Кулач пробил в верхний угол ворот Георгия Бущана - 2:1.

Еще в первом тайме "Динамо" увеличивает преимущество, а хет-трик записал на свой счет Виталий Буяльский - 3:1.

Заключительная 45-минутка ничего не изменила в игре обеих команд, а динамовцы забили еще два мяча в ворота хозяев. На 64-й минуте после очередного ассиста от Караваева Жерсон Родригеш ударом с 11-ти метров делает счет - 4:1.

Закрепил разгром "Ворсклы" на 85-й точным ударом с угла вратарской площадки Сидклей - 5:1.

Еще в одном матче тура за субботу "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" победил "Днепр-1" со счетом 2:1. На мячи Дентиньо и Тете команда из Днепра ответила голом Алексея Хобленко уже в добавленное арбитром время.