В Болгарии третья партия отказалась формировать правительство — теперь будут новые выборы
Болгарская социалистическая партия (БСП) стала третьей по счету политсилой, которая отказалась формировать правительство Болгарии - теперь летом в стране будут новые выборы.
Источник: Reuters
Детали: Социалисты говорят, что три партии отказались вступить с ними в союз.
Лидер социалистов Корнелия Нинов заявила, что три новые партии в парламенте "продемонстрировали политическую незрелость, они не смогли преодолеть свое эго", и в этой ситуации правительство во главе с социалистами невозможно.
Теперь президенту Румену Радеву придется распустить парламент, назначить временную администрацию и провести досрочные выборы в течение двух месяцев - вероятнее всего, 11 июля.
Что предшествовало: Решение социалистов было принято после того, как правоцентристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова и партия ITN ("Есть такой народ") во главе с телеведущим и певцом Слави Трифоновым отказались от попыток сформировать правительство.
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Предыстория:
- 4 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы.
- Победила партия ГЕРБ - но получила лишь 26% голосов. Она осталась практически без политических союзников и столкнулась с трудностями формирования коалиции.
- На втором месте по результатам выборов - ITN, к которой отошли потерянные голоса ГЕРБ и социалистов. Блок "БСП для Болгарии" занял третье место. Также 4-процентный барьер преодолели блок "Демократическая Болгария", Движение за права и свободы и блок "Вставай! Мафию долой!".
- Возможное промедление с формированием правительства может усложнить получение очередного транша из фондов ЕС и путь к еврозоне.