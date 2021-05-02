В Болгарии третья партия отказалась формировать правительство — теперь будут новые выборы

Болгарская социалистическая партия (БСП) стала третьей по счету политсилой, которая отказалась формировать правительство Болгарии - теперь летом в стране будут новые выборы.

Источник: Reuters

Детали: Социалисты говорят, что три партии отказались вступить с ними в союз.

Лидер социалистов Корнелия Нинов заявила, что три новые партии в парламенте "продемонстрировали политическую незрелость, они не смогли преодолеть свое эго", и в этой ситуации правительство во главе с социалистами невозможно.

Теперь президенту Румену Радеву придется распустить парламент, назначить временную администрацию и провести досрочные выборы в течение двух месяцев - вероятнее всего, 11 июля.

Что предшествовало: Решение социалистов было принято после того, как правоцентристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова и партия ITN ("Есть такой народ") во главе с телеведущим и певцом Слави Трифоновым отказались от попыток сформировать правительство.

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