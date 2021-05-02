Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Болгарии третья партия отказалась формировать правительство — теперь будут новые выборы

Воскресенье, 2 мая 2021, 03:35
В Болгарии третья партия отказалась формировать правительство — теперь будут новые выборы
Pinterest

Болгарская социалистическая партия (БСП) стала третьей по счету политсилой, которая отказалась формировать правительство Болгарии - теперь летом в стране будут новые выборы.

Источник: Reuters

Детали: Социалисты говорят, что три партии отказались вступить с ними в союз.

Лидер социалистов Корнелия Нинов заявила, что три новые партии в парламенте "продемонстрировали политическую незрелость, они не смогли преодолеть свое эго", и в этой ситуации правительство во главе с социалистами невозможно.

Теперь президенту Румену Радеву придется распустить парламент, назначить временную администрацию и провести досрочные выборы в течение двух месяцев - вероятнее всего, 11 июля.

Что предшествовало: Решение социалистов было принято после того, как правоцентристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова и партия ITN ("Есть такой народ") во главе с телеведущим и певцом Слави Трифоновым отказались от попыток сформировать правительство.

Знать также: Победа, подорвана коррупцией: чем завершились выборы в Болгарии

Предыстория:

  • 4 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы.
  • Победила партия ГЕРБ - но получила лишь 26% голосов. Она осталась практически без политических союзников и столкнулась с трудностями формирования коалиции.
  • На втором месте по результатам выборов - ITN, к которой отошли потерянные голоса ГЕРБ и социалистов. Блок "БСП для Болгарии" занял третье место. Также 4-процентный барьер преодолели блок "Демократическая Болгария", Движение за права и свободы и блок "Вставай! Мафию долой!".
  • Возможное промедление с формированием правительства может усложнить получение очередного транша из фондов ЕС и путь к еврозоне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Болгариявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Болгария
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: