Украина опустилась на 13 место в мире по распространенности COVID-19

За сутки 30 апреля в мире обнаружили 795 819 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: 392 562 больных - в Индии, 60 013 - в Бразилии, 42 034 - в США.

Кроме того, 28 817 заражений - в Турции, 25 670 - во Франции.

В частности, Украина по этому показателю находится на 13 месте в мире (8 549 больных) - между Филиппинами (9 226) и Канадой (7 610). Среди европейских стран Украина - на 5 месте.

Днем ранее Украина занимала 11 место в мире, среди стран Европы - 4 позицию.

Умерли за сутки 12 882 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина - девятая в мире и третья в Европе.

Еще лечатся 18,8 млн человек, однако выздоровели - 130,7 млн.

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Напомним: 30 апреля в Украине: