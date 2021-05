Астронавты Crew Dragon возвращаются на Землю — они провели в космосе 167 дней

Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю после 167 дней в космосе.

Источник: NASA в Twitter, "Укринформ"

Дословно NASA: "Расстыковка подтверждена! После 167 дней в космосе - максимального количества для американского космического корабля с момента последней миссии Skylab в 1974 году - астронавты SpaceX Crew-1 NASA возвращаются домой".

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl