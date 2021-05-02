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Астронавты Crew Dragon возвращаются на Землю — они провели в космосе 167 дней

Воскресенье, 2 мая 2021, 07:37
NASA / TWITTER

Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю после 167 дней в космосе.

Источник: NASA в Twitter, "Укринформ"

Дословно NASA: "Расстыковка подтверждена! После 167 дней в космосе - максимального количества для американского космического корабля с момента последней миссии Skylab в 1974 году - астронавты SpaceX Crew-1 NASA возвращаются домой".

Детали: В состав миссии Crew-1 входят астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Прибытие экипажа на Землю ожидается в 9:57 по Киеву. Капсула с космонавтами приводниться в Мексиканском заливе близ штата Флорида.

Напомним: Crew-1 - первая из шести регулярных миссий к МКС компании Маска по контракту с NASA.

Темы: космосМаск


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