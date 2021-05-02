Главные новости субботы и ночи: 10 млн доз Pfizer, Верховный суд о Вирастюке

В Верховном суде отменили протокол ЦИК, которым Василия Вирастюка признано победителем в округе 87, Украина заключила контракт с Pfizer о дополнительных 10 млн доз вакцины - актуальные новости 1 мая.

О Вирастюке

Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине. Кроме того, Большая палата признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87.

Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко.

О Pfizer

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против COVID-19. То есть в общем за год Украина получит 20 млн доз.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тысяч доз - Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

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