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Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Воскресенье, 2 мая 2021, 08:16
Погода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Украине в воскресенье в течение дня возможны дожди, местами гроза, температура днем ​​от +19 ° до +24°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 2 мая в Украине небольшие кратковременные дожди, местами гроза.

Днем в западных областях умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В юго-восточной части страны без осадков. В южных и западных областях утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​19-24° тепла, на юге до +27°.

На высокогорье Карпат днем ​​от +9 до +14 градусов.

В Киеве и области в воскресенье небольшие кратковременные дожди, грозы. В столице и Киевской области воздух прогреется до 20-24 градусов тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

Погода на Пасху, 2 мая
Погода на Пасху, 2 мая

Напомним: в воскресенье, 2 мая, украинцы празднуют Пасху.

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Темы: погодапразднования
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