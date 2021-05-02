Боррель: санкции РФ "неприемлемы и безосновательны"

Решение РФ ввести санкции против топ-чиновников Европейского союза является доказательством того, что в РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

Об этом говорится в Декларации Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

"Это решение, которое непосредственно направлено на Европейский Союз и его государства-члены, является неприемлемым, лишенным всякого юридического обоснования и безосновательным. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация до сих пор выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы пытаться изменить негативную траекторию отношений между ЕС и Россией ", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Также в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.