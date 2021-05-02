Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной

Воскресенье, 2 мая 2021, 11:14

В годовщину трагедии 2 мая в Одессе силовики взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь.

Источник: сообщение МВД

Детали: Площадь и Куликово поле проверили полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов.

На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обоих площадей ограничили движение транспорта.

Дословно: "Весь комплекс превентивных действий, которые проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю дня памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города".

Читайте также: Хронология событий в Одессе 2 мая 2014 года

Напомним:

В Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицяМинздрав обновил данные по коронавирусу, в "красной" зоне – 7 регионов

Проверка боеготовности: США запустят межконтинентальную баллистическую ракету

В Украине больше 5 тысяч новых заражений Covid, еще 160 человек умерли

Главные новости субботы и ночи: 10 млн доз Pfizer, Верховный суд о Вирастюке

КНДР о Байдене: Совершил большую ошибку

Не вывели войска из Афганистана: "Талибан" пригрозил напасть на военных США и НАТО

Все новости...
Одесса
В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая
СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр: из-за "скруток" с НДС бюджет потерял более 100 млн
7 лет без ответов. Чего не хватает для расследований событий 2 мая 2014 в Одессе?
Последние новости
11:23
Первомай в Берлине: в столкновениях ранены 30 полицейских, 240 человек задержаны
11:14
видеоВ Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной
10:49
Боррель: санкции РФ "неприемлемы и безосновательны"
10:17
таблицяМинздрав обновил данные по коронавирусу, в "красной" зоне – 7 регионов
09:48
Правительство просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава
09:09
Проверка боеготовности: США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
08:23
В Украине больше 5 тысяч новых заражений Covid, еще 160 человек умерли
08:16
картаПогода на Пасху: синоптики рассказали, где пройдут дожди
08:00
Главные новости субботы и ночи: 10 млн доз Pfizer, Верховный суд о Вирастюке
07:37
Астронавты Crew Dragon возвращаются на Землю — они провели в космосе 167 дней
Все новости...