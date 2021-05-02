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В Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной

Воскресенье, 2 мая 2021, 11:14
В Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной

В годовщину трагедии 2 мая в Одессе силовики взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь.

Источник: сообщение МВД

Детали: Площадь и Куликово поле проверили полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов.

На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обоих площадей ограничили движение транспорта.

Дословно: "Весь комплекс превентивных действий, которые проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю дня памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города".

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Напомним:

В Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения.

Украинская правда

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Темы: Одессаполиция
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