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Уже 755 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса

Воскресенье, 2 мая 2021, 11:48

В течение субботы в Украине вакцинировали против Covid еще 2,6 тысячи человек.

Источник: сообщение министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook

Прямая речь: "2661 человек привит против COVID-19 за сутки 1 мая 2021".

Детали: По данным Минздрава, в Украине 754 926 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек.

Напомним: Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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