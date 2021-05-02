Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Большая семерка" может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Воскресенье, 2 мая 2021, 13:23

Великобритания предлагает странам G7 создай общий "механизмом быстрого опровержения" российской или китайской дезинформации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы видим, как там (в какой-то из западных стран) публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы можем не просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китае и для всего мира ", - заявил Рааб.

По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, либо путем распространения дезинформации о выборах, или о вакцины против COVID-19.

Великобритания определила Россию наибольшей угрозой ее безопасности, также рассматривая Китай как ключевой долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности, Рааб сказал: "Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, и которые стоят за открытую торговлю". По его словам, многие из союзников хотели бы "узнать, как началась эта пандемия".

С этой темы рекомендуем почитать статью "7 побед Украины: главное об информационной войне против России в мире".

Темы: G7РосcияКитайпропаганда


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Большая семерка" может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Немецкие "Зеленые" увеличивают отрыв от партии Меркель: опрос

видеоВ Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной

таблицяМинздрав обновил данные по коронавирусу, в "красной" зоне – 7 регионов

Проверка боеготовности: США запустят межконтинентальную баллистическую ракету

В Украине больше 5 тысяч новых заражений Covid, еще 160 человек умерли

Все новости...
G7
Послы G7 предостерегают от политического вмешательства в управление "Нафтогазом"
Офис президента просит G7 приобщиться к отбору судей КС
Послы G7 поддержали намерение Зеленского разогнать ОАСК
Последние новости
13:30
Началась закачка газа в украинские ПХГ
13:23
"Большая семерка" может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая
13:03
В Швеции случайно нашли уникальный клад бронзового века
12:54
Коронавирус: в Киеве выявили 177 случаев за сутки, 17 больных умерли
12:29
Глава НКЦБФР хочет реализовать "народное" IPO для госкомпаний
12:02
Немецкие "Зеленые" увеличивают отрыв от партии Меркель: опрос
11:48
Уже 755 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса
11:23
Первомай в Берлине: в столкновениях ранены 30 полицейских, 240 человек задержаны
11:14
видеоВ Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной
10:49
Боррель: санкции РФ "неприемлемы и безосновательны"
Все новости...