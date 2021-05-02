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Германия вернет Нигерии древности, вывезенные в колониальную эпоху

Воскресенье, 2 мая 2021, 13:52
Германия вернет Нигерии древности, вывезенные в колониальную эпоху
Фото: picture alliance

Германия до конца года планирует передать Нигерии древние артефакты, известные как Бенинские бронзы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, соответствующее соглашение было уже подписано правительствами двух стран.

Большинство артефактов происходят из королевского дворца Бенина (нынешняя Нигерия), который был разграблен британским экспедиционным корпусом в 1897 году во время военной экспедиции в королевство.

Сейчас они разбросаны по европейским музеям. В Германии подавляющее их большинство хранятся в Берлинском этнологическом музее и в Форуме Гумбольд.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал соглашение "поворотным пунктом в нашем подходе к колониальной истории". "Мы интенсивно работаем месяцами, чтобы создать рамочные условия для этого... Мы поставили вопрос о музейном сотрудничестве с Африкой на политическую повестку дня и стремились к диалогу с нашими нигерийскими партнерами, архитектором и инициаторами музея Бенина", - утверждает он.

Согласно межгосударственного соглашения до 15 июня должна быть проведена инвентаризация всех предметов, после чего их дальнейшую передачу будет решено на встрече 29 июня.

Нигерия может попросить отсрочки передачи - пока в стране нет помещения, где древности находились и экспонировались бы в безопасности. Также часть бронз может остаться для экспонирования в Германии.

Темы: ГерманияАфрика
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