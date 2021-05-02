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Степанов дал совет, как безопасно отпраздновать Пасху

Воскресенье, 2 мая 2021, 14:07
Степанов дал совет, как безопасно отпраздновать Пасху

Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал пожилым людям не ходить в церковь на Пасху. Пусть это вместо них сделают молодые.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших пожилых родственников остаться дома - сходите в церковь за них и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь. Избегайте скоплений людей, не спешите на встречи с друзьями, проведите этот день в узком кругу родных".

Детали: Министр пожелал украинцам вкусной пасхи и напомнил, что правительство пошло на встречу населению и не ввело дополнительные ограничения на этот праздник, поэтому попросил и население отнестись к ситуации ответственно.

"Мы не вводили дополнительных запретов, потому что благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад. Но очень рассчитываем на сознание каждого из вас. Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - подчеркнул он.

Украинская правда

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Темы: СтепановпразднованияМинздравкарантинкоронавирус
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