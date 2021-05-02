ООС: 1 обстрел с начала суток, без потерь

С начала суток в районе Операции объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Детали: Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает, что оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

Впервые 28 апреля БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях у Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Немного дальше от того-же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкое.

29 апреля в поле в 1,5 км от Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА Миссии впервые зафиксировал около 600 мин, принадлежащих вооруженным формированиям. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.