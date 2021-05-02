В мероприятиях в Одессе приняли участие 3 тысячи человек – полиция

В памятных мероприятиях в Одессе приняли участие почти 3000 граждан, серьезных нарушений не зафиксировано.

Источник: первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщает сайт МВД

Прямая речь Ярового: "Более 2500 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все произошло мирно и спокойно".

Детали: Глава полиции Одесской Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не было.

Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составлен административный протокол и начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Что предшествовало: В Одессе в годовщину трагических событий 2 мая прошли Марш защитников города в память евромайдановцев и возложение цветов на Куликовом поле, где погибли представители пророссийских сил.

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