В мероприятиях в Одессе приняли участие 3 тысячи человек – полиция
В памятных мероприятиях в Одессе приняли участие почти 3000 граждан, серьезных нарушений не зафиксировано.
Источник: первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщает сайт МВД
Прямая речь Ярового: "Более 2500 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все произошло мирно и спокойно".
Детали: Глава полиции Одесской Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не было.
Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составлен административный протокол и начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики.
Что предшествовало: В Одессе в годовщину трагических событий 2 мая прошли Марш защитников города в память евромайдановцев и возложение цветов на Куликовом поле, где погибли представители пророссийских сил.
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Предыстория:
- В Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения.
- Там участники "антимайдана" напали на украинских активистов. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек.
- Впоследствии представителей пророссийских сил оттеснили к Куликова поля, где многие из них забаррикадировались в Доме профсоюзов. В результате пожара, возникшего в здании, погибли десятки людей.