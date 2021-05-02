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В мероприятиях в Одессе приняли участие 3 тысячи человек – полиция

Воскресенье, 2 мая 2021, 19:48
В мероприятиях в Одессе приняли участие 3 тысячи человек – полиция
"Думская"

В памятных мероприятиях в Одессе приняли участие почти 3000 граждан, серьезных нарушений не зафиксировано.

Источник: первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщает сайт МВД

Прямая речь Ярового: "Более 2500 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все произошло мирно и спокойно".

Детали: Глава полиции Одесской Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не было.

Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составлен административный протокол и начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Что предшествовало: В Одессе в годовщину трагических событий 2 мая прошли Марш защитников города в память евромайдановцев и возложение цветов на Куликовом поле, где погибли представители пророссийских сил.

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Предыстория:

  • В Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения.
  • Там участники "антимайдана" напали на украинских активистов. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек.
  • Впоследствии представителей пророссийских сил оттеснили к Куликова поля, где многие из них забаррикадировались в Доме профсоюзов. В результате пожара, возникшего в здании, погибли десятки людей.

Украинская правда

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Темы: Одессаакциидело 2 маяМВД
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