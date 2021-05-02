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Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии "подрывные и смертоносные" действия РФ

Воскресенье, 2 мая 2021, 21:33

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Чехии Андреем Бабишем дестабилизирующие действия России в Чехии.

Источник: Госдепартамент США

Дословно: "Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле.

Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России".

Детали: Как отмечается в сообщении, решение правительства Чехии исключить "Росатом" из тендера на АЭС "Дукованы" и значительно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и альянса НАТО.

Предыстория:

  • 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.
  • Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. 
  • Также в Чехии заявили, что российская компания "Росатом" будет исключена из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

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Украинская правда
Темы: СШАЧехияРосcия


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