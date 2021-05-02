На Харьковщине ребенку оторвало пальцы петардой
Воскресенье, 2 мая 2021, 22:09
В Харьковской области ребенок потерял два пальца руки, а также получил контузию и ожоги из-за неосторожного обращения с петардой.
Источник: Харьковская областная детская клиническая больница №1
Дословно: "В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.
Это произошло во время неосторожного обращения с петардой".
Детали: В сообщении отмечается, что врачи оказали ребенку всестороннюю медицинскую помощь и сообщили в полицию.
Вместе с тем, полиция Харьковской области пока не сообщает об инциденте.
Украинская правда