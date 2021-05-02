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На Харьковщине ребенку оторвало пальцы петардой

Воскресенье, 2 мая 2021, 22:09
На Харьковщине ребенку оторвало пальцы петардой

В Харьковской области ребенок потерял два пальца руки, а также получил контузию и ожоги из-за неосторожного обращения с петардой.

Источник: Харьковская областная детская клиническая больница №1

Дословно: "В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.

Это произошло во время неосторожного обращения с петардой".

Детали: В сообщении отмечается, что врачи оказали ребенку всестороннюю медицинскую помощь и сообщили в полицию.

Вместе с тем, полиция Харьковской области пока не сообщает об инциденте.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьдети
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