На Харьковщине ребенку оторвало пальцы петардой

В Харьковской области ребенок потерял два пальца руки, а также получил контузию и ожоги из-за неосторожного обращения с петардой.

Источник: Харьковская областная детская клиническая больница №1

Дословно: "В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.

Это произошло во время неосторожного обращения с петардой".

Детали: В сообщении отмечается, что врачи оказали ребенку всестороннюю медицинскую помощь и сообщили в полицию.

Вместе с тем, полиция Харьковской области пока не сообщает об инциденте.