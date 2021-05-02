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В МИД рассказали, будет ли Украина вакцинировать иностранных дипломатов

Воскресенье, 2 мая 2021, 22:25
В МИД рассказали, будет ли Украина вакцинировать иностранных дипломатов

Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов на основе принципа взаимности.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы установили два очень простые правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом.

То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика".

"Но действительно некоторые страны, у которых избыток своих вакцин, поставляют их... Вы упомянули Китай. Есть и другая страна, которая пригнала самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и граждан их, которые живут в Украине, которые, не знаю, на консульском учете стоят. Я не буду вмешиваться, как они будут определять. Сейчас такая ситуация в мире, каждый выкручивается, как может".

Что предшествовало: В субботу стало известно, что около 1000 граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМИД
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