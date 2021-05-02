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В Израиле от COVID полностью вакцинировали 75% взрослых

Воскресенье, 2 мая 2021, 22:54
фото: Yonatan Sindel/Flash90

В Израиле полностью вакцинированы от коронавируса около 75% взрослого населения.

Источник: NEWSru.co.il со ссылкой на Минздрав Израиля

Детали: По данным Минздрава на 2 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5405523 человек, вторую дозу – 5094785 человек.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.

Вакцинироваться могут все граждане старше 16 лет, записаться на прививку можно онлайн или по телефону.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%. В категории 80-89 лет первую дозу получили 96% граждан, две дозы – 92%, 70-79 лет – 98% и 95% соответственно, 60-69 лет – 90%/86%, 50-59 лет – 89%/85%, 40-49 лет – 85%/80%, 30-39 лет – 81%/76%, 20-29 – 76%/70%. Среди граждан Израиля моложе 20 (но не младше 10 лет) первую дозу получили 22%, две дозы – 20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило делать прививку лицам, переболевшим COVID-19, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет.

Что предшествовало: 22 апреля в Израиле, который лидирует в мире по темпам вакцинации против COVID-19, впервые за 10 месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса за сутки.

Темы: Израильвакцинациякоронавирус


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