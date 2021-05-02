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Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий РФ

Воскресенье, 2 мая 2021, 23:12
Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий РФ
Foto: Libor Fojtík

Чешские спецслужбы и полиция не имеют других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российской ГРУ.

Источник: вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в воскресенье в эфире Чешского телевидения, передает Укринформ

Прямая речь: "Версия у следствия только одна. Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет".

Детали: Комментируя слова министра справедливости Марии Бенешовой о том, что версий есть "несколько", вице-премьер отметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".

Ранее о том, что версий у следствия не менее двух – участие ГРУ и небрежность – заявил президент страны Милош Земан, что вызвало настоящий "фурор" в российских пропагандистских СМИ.

На это Гамачек лишь сказал, что Земан поддержал действия правительства по выдворению из Праги 18 сотрудников посольства РФ.

Предыстория:

  • 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.
  • Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. 

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Темы: ЧехияРосcия
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