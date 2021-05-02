Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий РФ

Воскресенье, 2 мая 2021, 23:12
Foto: Libor Fojtík

Чешские спецслужбы и полиция не имеют других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российской ГРУ.

Источник: вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в воскресенье в эфире Чешского телевидения, передает Укринформ

Прямая речь: "Версия у следствия только одна. Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет".

Детали: Комментируя слова министра справедливости Марии Бенешовой о том, что версий есть "несколько", вице-премьер отметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".

Ранее о том, что версий у следствия не менее двух – участие ГРУ и небрежность – заявил президент страны Милош Земан, что вызвало настоящий "фурор" в российских пропагандистских СМИ.

На это Гамачек лишь сказал, что Земан поддержал действия правительства по выдворению из Праги 18 сотрудников посольства РФ.

Предыстория:

  • 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.
  • Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. 

Читайте также: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: ЧехияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПасхальные богослужения: прихожане УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках

В России рассказали, сколько паспортов раздали в ОРДЛО

фото, видеоВ Одессе прошли акции к годовщине трагедии 2 мая

фотоВ Очакове нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного

Вспышка Covid в Индии: за день от вируса умерло рекордное количество людей

У "Большой семерки" может появится механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Все новости...
Чехия
Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии "подрывные и смертоносные" действия РФ
Польша просит Чехию не позволять "абортный туризм" - СМИ
Чешский регулятор заявил, что ему не хватает данных, чтобы рекомендовать "Спутник V"
Последние новости
23:12
Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий РФ
22:54
В Израиле от COVID полностью вакцинировали 75% взрослых
22:25
В МИД рассказали, будет ли Украина вакцинировать иностранных дипломатов
22:09
На Харьковщине ребенку оторвало пальцы петардой
21:46
Экономики: прекращение работы экспертов по выбору набсоветов, рост заявок в Нафтогазе
21:33
Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии "подрывные и смертоносные" действия РФ
20:31
фотоПасхальные богослужения: прихожане УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
19:48
В мероприятиях в Одессе приняли участие 3 тысячи человек – полиция
19:25
В России рассказали, сколько паспортов раздали в ОРДЛО
19:16
Зеленский на первомай поехал к гуцулам и получил трембиту
Все новости...