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В Украину идет похолодание

Воскресенье, 2 мая 2021, 23:37
В Украину идет похолодание

Кратковременные дожди пройдут в понедельник в восточной и юго-восточной части Украины, температура воздуха в ряде регионов несколько снизится.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 3 мая ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь. Днем в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в западной части 4-9° тепла. Днем в западных, северных и Винницкой областях 11-16°, на остальной территории 19-24°.

 

В Киеве в ночь на понедельник небольшой дождь, днем ​​без осадков. Температура ночью 8-10°, днем ​​13-15°.

Во вторник, 4 мая, в Украине без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных, местами центральных и западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на юге страны 5-10° тепла. Днем 4 мая 10-15° тепла, в южных и восточных областях 13-18°.

 

В Киеве во вторник без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​12-14°.

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Темы: погода
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