Из-за преследования после протестов 17-летний белорус покончил с собой – правозащитники
Из-за преследований за участие в августовских протестах в Минске 17-летний белорус Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного производства, покончил с собой.
Источник: правозащитный центр "Вясна"
Детали: Парень прыгнул с 16 этажа. Перед этим он оставил сообщение в социальной сети "Вконтакте" (запрещена в Украине – УП). Он объяснил свой поступок тем, что его "преследует Следственный комитет".
Правозащитники говорят, что Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Именно якобы работники общежития указали на него как на участника протестов. После этого он стал фигурантом уголовного дела по статье "массовые беспорядки".
"Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы на исходе", – говорится в предсмертном посте парня.
Предыстория:
- После выборов президента в Беларуси в августе 2020 году в стране начались массовые протесты, поскольку Александр Лукашенко захватил власть и провозгласил себя победителем.
- Митинги жестко подавлялись, силовики неоднократно было замечены в пытках и издевательствах как над участниками протестов, так и над вообще не причастны к ним.
- Почти все лидеры оппозиции покинули страну, а тех, кто не уехал – бросили за решетку.
- Новым шагом подавления оппозиционных настроений стала принудительная посадка в аэропорту Минска самолета, который следовал из Афин в Вильнюс. С него сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Вскоре в сети появилось два видео, где задержанные "признают вину", говоря заученный текст.