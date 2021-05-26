Из-за преследования после протестов 17-летний белорус покончил с собой – правозащитники

Из-за преследований за участие в августовских протестах в Минске 17-летний белорус Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного производства, покончил с собой.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Парень прыгнул с 16 этажа. Перед этим он оставил сообщение в социальной сети "Вконтакте" (запрещена в Украине – УП). Он объяснил свой поступок тем, что его "преследует Следственный комитет".

Правозащитники говорят, что Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Именно якобы работники общежития указали на него как на участника протестов. После этого он стал фигурантом уголовного дела по статье "массовые беспорядки".

"Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы на исходе", – говорится в предсмертном посте парня.

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