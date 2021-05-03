В Чехии хотят с июня прививать от COVID-19 всех взрослых

В Чехии вакцинация против COVID-19 с июня станет доступной для всех граждан в возрасте от 16 лет.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на премьера Чехии Андрея Бабиша



Детали: Бабиш отметил, что "в июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов", однако это произойдет в том случае, если темп вакцинации будет не ниже, чем сейчас.

С 5 мая зарегистрироваться на прививки смогут жители Чехии в возрасте от 50 до 54 лет - по предварительным оценкам, это около 690 тысяч человек. Если запасов вакцины хватит, возрастную планку будут еженедельно снижать на 5 лет.

Напомним: