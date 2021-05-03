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В Чехии хотят с июня прививать от COVID-19 всех взрослых

Понедельник, 3 мая 2021, 02:20

В Чехии вакцинация против COVID-19 с июня станет доступной для всех граждан в возрасте от 16 лет.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на премьера Чехии Андрея Бабиша

Детали: Бабиш отметил, что "в июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов", однако это произойдет в том случае, если темп вакцинации будет не ниже, чем сейчас.

С 5 мая зарегистрироваться на прививки смогут жители Чехии в возрасте от 50 до 54 лет - по предварительным оценкам, это около 690 тысяч человек. Если запасов вакцины хватит, возрастную планку будут еженедельно снижать на 5 лет.

Напомним:

  • Вакцинация в Чехии началась 27 декабря.
  • По состоянию на 2 мая 20% чехов получили по меньшей мере одну дозу вакцины, 9,4% - две дозы.

Темы: вакцинацияЧехия


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