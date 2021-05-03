Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP

Понедельник, 3 мая 2021, 03:38
Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP
aljazeera.com

В результате боевых действий между афганскими правительственными силами и талибами за последние 24 часа погибли больше 100 боевиков.

Источник: AFP со ссылкой на минобороны

Детали: Еще 52 талибов были ранены.

"Талибан" не прокомментировал боевые действия, но известно, что обе стороны преувеличивают потери, нанесенные друг другу.

Как сообщается, столкновения между талибами и правительственными войсками произошли в нескольких провинциях, в частности в бывшем бастионе боевиков Кандагар. Нападение на базу в Кандагаре, о котором заявляла ни одна группа, произошло после того, как талибы предупредили, что американские военные нарушили соглашение от 2020 года, не  завершив вывод войск к 1 мая.

Министерство обороны заявило, что в рамках сокращения армии США передали лагерь Антоник в провинции Гильменд афганским силам. База будет использоваться спецподразделениями Афганистана, которые прошли подготовку для проведения контртеррористических операций военными США и НАТО.

Американские военные передали несколько баз афганским силам после того, как Вашингтон подписал соглашение с талибами, открывшее путь для вывода иностранных войск.

Предыстория:

  • 13 апреля 2021 года президент США Джо Байден решил продолжить вывод войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Это 20-я годовщина терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан. 29-30 апреля США и НАТО официально начали вывод своих войск из Афганистана.

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: