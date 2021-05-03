Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP

В результате боевых действий между афганскими правительственными силами и талибами за последние 24 часа погибли больше 100 боевиков.

Источник: AFP со ссылкой на минобороны

Детали: Еще 52 талибов были ранены.

"Талибан" не прокомментировал боевые действия, но известно, что обе стороны преувеличивают потери, нанесенные друг другу.

Как сообщается, столкновения между талибами и правительственными войсками произошли в нескольких провинциях, в частности в бывшем бастионе боевиков Кандагар. Нападение на базу в Кандагаре, о котором заявляла ни одна группа, произошло после того, как талибы предупредили, что американские военные нарушили соглашение от 2020 года, не завершив вывод войск к 1 мая.

Министерство обороны заявило, что в рамках сокращения армии США передали лагерь Антоник в провинции Гильменд афганским силам. База будет использоваться спецподразделениями Афганистана, которые прошли подготовку для проведения контртеррористических операций военными США и НАТО.

Американские военные передали несколько баз афганским силам после того, как Вашингтон подписал соглашение с талибами, открывшее путь для вывода иностранных войск.

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