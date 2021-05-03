В Колумбии отозвали налоговую реформу после пятидневных протестов

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после протестов, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Дуке

Прямая речь: "Я прошу Конгресс отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно разработать новый закон, который является результатом консенсуса, чтобы избежать финансовой неопределенности".

Детали: По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержки ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ. В то же время, за последние несколько дней политические партии, местные власти, бизнес-лидеры и гражданское общество внесли ценные идеи. Есть консенсус относительно необходимости введения временных налогов на бизнес и дивиденды, увеличения подоходного налога для самых богатых и усиления государственных мер жесткой экономии.

Законодатели, профсоюзы и другие группы поприветствовали это объявление.

Центральный банк предупредил, что отказ одобрить реформу может оказать негативное влияние на экономику, в то время как потеря инвестиционного рейтинга страны уже была учтена многими инвесторами.

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