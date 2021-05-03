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В Колумбии отозвали налоговую реформу после пятидневных протестов

Понедельник, 3 мая 2021, 04:24
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Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после протестов, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Дуке

Прямая речь: "Я прошу Конгресс отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно разработать новый закон, который является результатом консенсуса, чтобы избежать финансовой неопределенности".

Детали: По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержки ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ. В то же время, за последние несколько дней политические партии, местные власти, бизнес-лидеры и гражданское общество внесли ценные идеи. Есть консенсус относительно необходимости введения временных налогов на бизнес и дивиденды, увеличения подоходного налога для самых богатых и усиления государственных мер жесткой экономии.

Законодатели, профсоюзы и другие группы поприветствовали это объявление.

Центральный банк предупредил, что отказ одобрить реформу может оказать негативное влияние на экономику, в то время как потеря инвестиционного рейтинга страны уже была учтена многими инвесторами.

Предыстория:

  • Марши начались в среду с требованием, чтобы правительство отозвало предложение о налоговой реформе.
  • Сообщалось, что реформа, предложенная колумбийскими властями, расширит статьи, облагаемые налогом на добавленную стоимость. Реформой также увеличиваются налоги с физических и юридических лиц и устраняется ряд льгот.
  • Пока нет точного количества смертей, связанных с протестами на фоне грабежей, разрушения общественного транспорта и блокады дорог в нескольких городах - однако накануне стало известно, что погибли по меньшей мере четыре человека, из них трое в городе Кали. Правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и что погибло более 20 человек.



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