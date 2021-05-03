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Белорусская оппозиция планирует акцию протеста на 9 мая

Понедельник, 3 мая 2021, 05:30
Белорусская оппозиция планирует акцию протеста на 9 мая

9 мая белорусский оппозиционер Павел Латушко будет созывать акцию протеста в Беларуси.

Источник: Латушко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland

Прямая речь: "Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист".

Детали: По словам Латушко, с лета прошлого года арестованы 35 тысяч человек. Есть свидетельства, что 4 646 человек подверглись жестоким пыткам, а девять были убиты или умерли в результате жестокого обращения. Только в сфере культуры арестованы 700 человек, в тюрьмах находятся 13 журналистов. Кроме того, парламент работает над новым законом об экстремизме, который позволит стрелять в демонстрантов без предупреждения.

Латушко отмечает, что "репрессии охватили все слои общества, и они худшие в Европе за последние 40 лет".

Предыстория:

  • С августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты, связанные с объявлением результатов президентских выборов, согласно которым победил белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Украина и многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев готов к сотрудничеству с белорусской оппозицией, при условии, что они четко артикулируют свою позицию по вопросу оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.
  • По данным правозащитного центра "Весна", с августа 2020 года по состоянию на май 2021 года было возбуждено более три тысячи уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста. По состоянию на 3 мая в Беларуси - 360 политических заключенных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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