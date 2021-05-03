Белорусская оппозиция планирует акцию протеста на 9 мая

9 мая белорусский оппозиционер Павел Латушко будет созывать акцию протеста в Беларуси.

Источник: Латушко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland

Прямая речь: "Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист".

Детали: По словам Латушко, с лета прошлого года арестованы 35 тысяч человек. Есть свидетельства, что 4 646 человек подверглись жестоким пыткам, а девять были убиты или умерли в результате жестокого обращения. Только в сфере культуры арестованы 700 человек, в тюрьмах находятся 13 журналистов. Кроме того, парламент работает над новым законом об экстремизме, который позволит стрелять в демонстрантов без предупреждения.

Латушко отмечает, что "репрессии охватили все слои общества, и они худшие в Европе за последние 40 лет".

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