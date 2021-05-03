На Пасху оккупанты стреляли у Катериновки — штаб
Понедельник, 3 мая 2021, 07:40
2 мая на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня: российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Катериновки.
Источник: штаб ООС в Facebook
Детали: Кроме того, по состоянию на 7 утра 3 мая также было нарушение "тишины". Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Как отмечается, потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
Украинская правда