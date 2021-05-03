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На Пасху оккупанты стреляли у Катериновки — штаб

Понедельник, 3 мая 2021, 07:40

2 мая на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня: российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Катериновки.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Кроме того, по состоянию на 7 утра 3 мая также было нарушение "тишины". Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отмечается, потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Украинская правда
Темы: РосcиявойнаДонбасс


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