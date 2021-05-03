Главные новости воскресенья и ночи: годовщина трагедии 2 мая, новые "красные" зоны

В Одессе в годовщину событий 2 мая были Марш защитников города в память евромайдановцев и возложение цветов на Куликовом поле, в "красной" зоне эпидемической опасности оказались семь регионов - актуальные новости 2 мая.

О 2 мая

В Одессе прошли акции к годовщине трагедии 2 мая.

У импровизированного мемориала памяти Иванова и Бирюкова на перекрестке Дерибасовской и Преображенской состоялся молебен священников ПЦУ, сотни одесситов возложили цветы на месте их гибели. Впервые за семь лет пришли на место смертельных ранений представителей проукраинских активистов два священника УПЦ МП.

После почтения памяти погибших минутой молчания люди отправились колонной под государственными флагами по центральным улицам в направлении памятника Тарасу Шевченко, где состоялся митинг проукраински настроенных одесситов.

В марше и митинге приняло участие около 1200 человек.

На Куликовом поле было возложение цветов к импровизированному мемориалу погибшим представителям пророссийских сил. Люди проходили через "фильтрационные" пункты, установленные полицией и нацгвардийцами, которые обеспечивают правопорядок.

О "красных" зонах

По состоянию на утро 2 мая в Украине в "красной" зоне находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

8 регионов - в "оранжевой" зоне. Речь о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.

В то же время Киев и Киевская область, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области - в "желтой" зоне.

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