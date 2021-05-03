Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Индийский вариант коронавируса добрался до Польши

Понедельник, 3 мая 2021, 08:56

Индийский вариант коронавируса был подтвержден у польского дипломата, эвакуированного из Индии.

Источник: вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч, сообщает Польское радио

Детали: Дипломат, больной COVID-19, вместе со своей семьей (также больной беременной женой и четырьмя детьми) был доставлен в Польшу специальным самолетом 25 апреля.

Он находится в Областной инфекционной больнице в Варшаве.

По словам Пирча, пока неизвестно, представляет ли индийский вариант коронавируса большую угрозу, чем другие – исследования продолжаются.

Предыстория:

  • Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных. За сутки 1 мая в Индии зарегистрировали около половины всех новых случаев COVID-19 в мире. 2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.
  • Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
  • Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашего государства, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.
  • 2 мая индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии.

Темы: ПольшаИндиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Пасху в Украине обнаружили менее 3 тысяч больных COVID

Главные новости воскресенья и ночи: годовщина трагедии 2 мая, новые "красные" зоны

Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии

Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP

В Турции задержали "правую руку" экс-лидера "ИДИЛ"

В Украину идет похолодание

Все новости...
Польша
Польша просит Чехию не позволять "абортный туризм" - СМИ
Польша случайно нарушила воздушное пространство Беларуси
Беларусь снова обвинила Польшу в нарушении своего авиапространства
Последние новости
08:56
Индийский вариант коронавируса добрался до Польши
08:21
На Пасху в Украине обнаружили менее 3 тысяч больных COVID
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: годовщина трагедии 2 мая, новые "красные" зоны
07:40
На Пасху оккупанты стреляли у Катериновки — штаб
07:20
На демонстрациях в Берлине задержали больше 350 человек
06:23
Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии
05:30
Белорусская оппозиция планирует акцию протеста на 9 мая
04:24
В Колумбии отозвали налоговую реформу после пятидневных протестов
03:38
Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP
02:20
В Чехии хотят с июня прививать от COVID-19 всех взрослых
Все новости...