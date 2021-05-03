Индийский вариант коронавируса добрался до Польши

Индийский вариант коронавируса был подтвержден у польского дипломата, эвакуированного из Индии.

Источник: вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч, сообщает Польское радио

Детали: Дипломат, больной COVID-19, вместе со своей семьей (также больной беременной женой и четырьмя детьми) был доставлен в Польшу специальным самолетом 25 апреля.

Он находится в Областной инфекционной больнице в Варшаве.

По словам Пирча, пока неизвестно, представляет ли индийский вариант коронавируса большую угрозу, чем другие – исследования продолжаются.

Do Polski dotarł ewakuowany wraz z rodziną z Indii chory (COVID-19) polski dyplomata. Misję zorganizowano, zachowując procedury bezpieczeństwa, w 48h dzięki współpracy wielu instytucji - @MSZ_RP @MZ_GOV_PL @PremierRP @LOTPLAirlines. Gratulacje za sprawną koordynację dla @RCB_RP💪 pic.twitter.com/rHNc0SX0LM — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 25, 2021

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