Индийский вариант коронавируса добрался до Польши
Индийский вариант коронавируса был подтвержден у польского дипломата, эвакуированного из Индии.
Источник: вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч, сообщает Польское радио
Детали: Дипломат, больной COVID-19, вместе со своей семьей (также больной беременной женой и четырьмя детьми) был доставлен в Польшу специальным самолетом 25 апреля.
Он находится в Областной инфекционной больнице в Варшаве.
По словам Пирча, пока неизвестно, представляет ли индийский вариант коронавируса большую угрозу, чем другие – исследования продолжаются.
Do Polski dotarł ewakuowany wraz z rodziną z Indii chory (COVID-19) polski dyplomata. Misję zorganizowano, zachowując procedury bezpieczeństwa, w 48h dzięki współpracy wielu instytucji - @MSZ_RP @MZ_GOV_PL @PremierRP @LOTPLAirlines. Gratulacje za sprawną koordynację dla @RCB_RP💪 pic.twitter.com/rHNc0SX0LM— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 25, 2021
Предыстория:
- Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных. За сутки 1 мая в Индии зарегистрировали около половины всех новых случаев COVID-19 в мире. 2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.
- Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
- Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашего государства, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.
- 2 мая индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии.