Асад объявил в Сирии всеобщую амнистию

Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая этого года.

Источник: сирийское агентство SANA

Дословно: "Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления".

Справка: 26 мая в Сирии должны состояться выборы президента.

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