Асад объявил в Сирии всеобщую амнистию
Понедельник, 3 мая 2021, 10:29
Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая этого года.
Источник: сирийское агентство SANA
Дословно: "Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления".
Справка: 26 мая в Сирии должны состояться выборы президента.
Предыстория:
- В 2011 году начались массовые протесты против режима Башара Асада, которые переросли в войну с оппозицией.
- Президент Асад при поддержке России и Ирана восстановил контроль почти над всей территорией Сирии.
- Гуманитарные организации, журналисты и ООН неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения и оппозиции.
- В июле 2020 года коалиция партии Башара Асада с союзниками ожидаемо победила на парламентских выборах на подконтрольной режиму Асада территории Сирии, оппозиция такие результаты не признала.
- В ноябре 2020 года США объявили о введении санкций против 19 физических и юридических лиц, среди которых - депутаты парламента Сирии и спонсоры режима Башара Асада. Евросоюз включил в санкционный список восемь новоназначенных министров правительства Асада.