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Асад объявил в Сирии всеобщую амнистию

Понедельник, 3 мая 2021, 10:29
Асад объявил в Сирии всеобщую амнистию

Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая этого года.

Источник: сирийское агентство SANA

Дословно: "Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления".

Справка: 26 мая в Сирии должны состояться выборы президента.

Предыстория:

  • В 2011 году начались массовые протесты против режима Башара Асада, которые переросли в войну с оппозицией.
  • Президент Асад при поддержке России и Ирана восстановил контроль почти над всей территорией Сирии.
  • Гуманитарные организации, журналисты и ООН неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения и оппозиции.
  • В июле 2020 года коалиция партии Башара Асада с союзниками ожидаемо победила на парламентских выборах на подконтрольной режиму Асада территории Сирии, оппозиция такие результаты не признала.
  • В ноябре 2020 года США объявили о введении санкций против 19 физических и юридических лиц, среди которых - депутаты парламента Сирии и спонсоры режима Башара Асада. Евросоюз включил в санкционный список восемь новоназначенных министров правительства Асада.

Темы: Сирия
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