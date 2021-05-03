В этом году полиция передала в суд 6 дел о препятствовании журналистам

С начала года полиция передала в суд 6 дел, связанных с препятствием журналистской деятельности.

Источник: директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время онлайн-дискуссии Института массовой информации "Свобода прессы. Украинский контекст", сообщает сайт МВД

Детали: Мероприятие состоялось накануне Всемирного дня свободы СМИ, который отмечают 3 мая.

По словам Шевченко, в течение I квартала 2021 года органами досудебного расследования Нацполиции начато досудебное расследование по 48 уголовным правонарушениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

37 производств открыли по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности), еще 11 – по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве – по пять, в Закарпатской и Одесской – по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской – по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской – по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым – по одному.

В суд в первом квартале передано шесть дел (три дела за этот год, три за прошлый год), из них по ст. 171 УК – пять (три в Киеве и две в Одесской области), одно – по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.