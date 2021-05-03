"Путин не партнер": в Германии призвали ЕС занять четкую позицию в отношении России

Агрессивная российская внешняя политика все ближе приближается к европейским границам, а потому Германии и ЕС следует занять четкую позицию в отношении России.

Об этом в колонке для The European написала Люция Путтрих, министр в федеральных и европейских делах земли Гессен (ХДС), пишет "Европейская правда".

"Россия Путина ведет себя не как надежный партнер ЕС и уж тем более не как друг. Наоборот. Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам. Это затрагивает всех нас и должно фактически вызвать рефлекс солидарности в ЕС", - пишет Путтрих.

Она отметила, что состояние отношений ЕС с Россией является сложным и "тяжелые отдельные инциденты вряд ли можно перечислить полностью".

"Дело Навального, заказные убийства в Германии, незаконная аннексия Крыма, текущее размещение войск на границе с Украиной, неприкрытая поддержка левых и правых врагов демократии по всей Европе, поставки оружия партнеру НАТО Турции... Ресоветизация России идет полным ходом", - подчеркивает Путтрих.

В противодействии РФ ЕС должен стать настоящим сообществом солидарности в сфере внешней политики и безопасности, отмечает Путтрих.

"Если на кого-то из нас нападут, это ударит по всем нам. Это требует чувства "Мы" во внешней политике. Этого можно достичь, с одной стороны, за счет сильного общего голоса во внешней политике, который черпает силу в единстве. С другой стороны , в долгосрочной перспективе нужна хорошо оснащенная европейская армия", - считает Путтрих.

Она подчеркнула, что Германии тоже нужно переосмыслить свое отношение к России.

"Нет. Сейчас не время отказываться от России. Скорее, наша позиция должна быть очень ясной. Мы, то есть весь ЕС, не терпим никаких политических убийств, политического заключения или запугивания. Мы решительно реагируем на провокации, независимо от того, касаются ли они нас самих или наших друзей, и мы не позволяем разделять себя политически или экономически. нам нужна четкая позиция, а не линия наименьшего сопротивления", - говорится в материале.

Путтрих также высказала критику в связи с тем, что Германия с "Северным потоком-2" становится союзником российской силовой политики в отношении своих партнеров на востоке.

Путтрих подчеркнула, что США четко позиционируют себя и показывают России свои границы, и если ЕС хочет быть глобальным игроком, он должен также четко определять свою позицию.