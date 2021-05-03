Британия принимает первую личную встречу министров G7 от начала пандемии

Министры иностранных дел стран "Группы семи" собираются в понедельник в Лондоне на свою первую личную встречу с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Великобритания сейчас председательствует в "Группе семи", где председательствующая страна меняется на ротационной основе. Министры обсудят такие проблемы, как восстановление коронавируса, изменение климата и отношения с Россией и Китаем.

Министры заложат основу для первой запланированной поездки президента США Джо Байдена за границу с момента вступления в должность. Саммит G7 в Великобритании в следующем месяце призван оживить сотрудничество США с традиционными союзниками после многих лет разногласий при Дональде Трампе.

Кроме членов G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, Великобритания также пригласила министров из Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

Встречи начнутся с ужина в понедельник вечером.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье, что G7 рассмотрит предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской дезинформации, и, имея в виду Китай, заявил о необходимости отстаивать открытые рынки и демократию.